Familiares se derretem com apresentação infantil no Arraiádunzinho

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Neste sábado (15), o Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, ficou recheado de crianças e adolescentes que levaram a alegria do São João junto com a presença marcante dos tambores do Olodum. Durante a programação do “Arraiádunzinho”, que contou com apresentações de percussão, dança, quadrilhas e brincadeiras juninas, os papais, mamães e outros familiares puderam “babar” e sentir muito orgulho dos pequenos, que deram o nome.

Washington Luiz, de 37 anos, estava representando a família de duas alunas do projeto: sua prima Larissa, de 22 anos, que está no projeto desde seus 12, e sua filha Maria Luiza, de 8 aninhos. Conversando com o Portal Massa!, o rapaz demonstrou muito orgulho em ver as meninas tendo destaque e fazendo apresentações encantadoras.

“Faço questão de acompanhar, eu venho sempre. Minha filha tem oito anos e está no projeto há mais ou menos 3, fazendo parte do Olodum Mirim pela manhã. Pra nós que somos negros, esse é um projeto significativo, ainda mais sendo através da dança, da cultura. É muito importante para o crescimento da gente”, afirmou.

Washington disse ainda que considera o trabalho social desenvolvido pela Escola Olodum “super importante”, pois serve como uma alternativa para crianças e jovens que antes só teriam como opção ocupar as ruas: “E o Olodum sempre vem com vários projetos que abraçam a comunidade e que expandem o Brasil inteiro”, reforçou ele.

Já Lilian Alcântara, mãe de Cicinha, de 11 anos, não conseguiu conter a emoção ao falar sobre a importância da Escola Olodum na sua vida e, principalmente, no desenvolvimento da pequena.

“É um sentimento de pertencimento enorme, porque quando ela vai pra aula e ela se conecta com coleguinhas que nem ela, ela se identifica, se empodera. A oficina é muito importante porque trouxe pra ela consciência corporal, disciplina, postura, tudo isso. Eu sou muito grata à Escola Olodum por esse projeto e por minha filha estar participando”, contou a mamãe.

Lilian afirmou que sempre procurou espaços que pudessem ajudar a pequena Cicinha a entender mais sobre a cultura do seu povo e crescer entendendo melhor seu lugar no mundo. “Eu sempre tive muita vontade de colocar ela num projeto em que ela pudesse ter essa consciência corporal, algo relacionado à dança afro, ao samba reggae, que é nosso, é do povo negro. E aí eu sempre tive a vontade, mas não tinha aparecido ainda a oportunidade. Minha filha faz teatro também, então eu sempre acompanhei o Bando de Teatro Olodum e, através disso, conheci a escola”, contou.

“O projeto é muito importante, porque a gente tem como referência os que vieram antes de nós, os nossos ancestrais. Então se a Escola Olodum está aqui fazendo esse trabalho, é porque os nossos ancestrais abriram os caminhos, permitindo que isso acontecesse”, continuou. “Chega eu me arrepio, porque eu tenho certeza que eles estão muito felizes nesse momento. Vão ver a gente resistindo e podendo oferecer às nossas crianças, que são sementes, um futuro cheio de projetos como esse, onde ao estarem participando, podem se aproximar e se apropriar de si, da sua cultura e de tudo de maravilhoso que o povo preto tem”, finalizou Lilian.