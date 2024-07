Fanfarras ajustam detalhes finais para o Desfile da Independência

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Com a proximidade do 2 de Julho, que celebra os 201 anos da Independência do Brasil na Bahia, as fanfarras das escolas municipais estão se preparando para a festa que conta com a participação ativa de estudantes.

Ao todo, oito unidades de ensino representarão a rede municipal. Entre elas estão a Escola Municipal Teodoro Sampaio, localizada em Santa Cruz, e a Escola Municipal Helena Magalhães, em Boa Vista do São Caetano.

"Estou há 24 anos no grupo, mas já venho trabalhando na comunidade há 45. Esse trabalho com a fanfarra é uma maneira de mostrar que na comunidade temos muitos jovens talentosos", afirma Mister Ball, regente da fanfarra da Escola Municipal Teodoro Sampaio.

Segundo Almir Vilarino, regente da fanfarra da Escola Municipal Helena Magalhães, o 2 de Julho é o momento mais esperado do ano pelos alunos. "Eles me cobram o ano todo para desfilar no 2 de Julho. Este ano, vamos levar 60 estudantes. É o ponto alto para eles. É uma oportunidade para entenderem a importância da data", comenta.

Os ensaios, desde o início do ano letivo, ocorrem diariamente. "Estou na banda há cerca de três anos, e toco prato. Desfilar no 2 de Julho é uma experiência emocionante, mesmo que cause um pouco de nervosismo. Ainda lembro como foi a primeira vez, eu era porta-bandeira”, conta Juliana Anunciação.

Andre Jesus, co-regente da fanfarra Helena Magalhães, também enfatiza a relevância do evento. "A Independência é uma conquista que envolveu toda a população. É importante preservar essa cultura e passar o conhecimento para todas as gerações. Ver os jovens desfilando e entendendo essa história é emocionante".

As escolas Teodoro Sampaio, Barbosa Romeo, Manoel Henrique Barradas e Helena Magalhães desfilarão pela manhã. Já pela tarde, o desfile contará com as escolas Alexandrina Santos Pita e Fazenda Coutos.

