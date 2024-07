Fãs contam histórias marcantes com o ídolo Luan Santana

De tatuagem à herança da mãe, elas falam da influência do cantor na vida delas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O amor de fã é um sentimento inexplicável e move a vida de muita gente. Para as "Luanetes", como são chamadas as admiradoras do cantor Luan Santana, vale tudo para estar pertinho do ídolo. E nessa busca incansável pelo artista, elas acabam vivenciando vários momentos divertidos, engraçados e emocionantes.

Luan Santana se apresenta neste domingo, 23, no São João do Parque de Exposições, em Salvador. O Grupo A TARDE está no evento e conversou com três jovens que revelaram ter histórias pessoais marcantes envolvendo o sertanejo.

Um amor que atravessa gerações

Moradora de Paripe, Iasmin Vitória se tornou fã de Luan Santana ainda na infância. Ela se apaixonou pelo cantor através da influência da mãe, que infelizmente faleceu, e agora honra a memória dela dando continuidade ao amor que herdou.

"Minha mãe era maluca por Luan Santana. Teve a gravação do ‘Viva', que foi aqui em Salvador, a gente veio. O show estava marcado para 17h, a gente estava aqui desde 9h da manhã. Minha mãe maluca, toda equipada. Quando veio começar o show, já eram 21h da noite, mas a gente tava aqui colada na grade. E agora eu ‘tô’ aqui sendo fã dele também, maluca também", contou.

Paixão marcada na pele

Moradora de Feira de Santana, Thais Silva saiu de casa às 10h da manhã para ir à capital esperar a abertura dos portões do Parque de Exposições. Ela acompanha o trabalho de Luan Santana desde 2009, quando tinha apenas 10 anos, e agora, aos 19, continua seguindo o cantor sempre que pode. Ao total, ela já foi em 26 shows dele e não mede esforços para encontrá-lo.

"Eu sou fã desde 2009. Meu pai vinha comigo quando eu era de menor, e agora venho sozinha. Mas sempre que ele pode, ele vem também. Ele gostou!",

Dona de um fã clube, Thais decidiu eternizar o nome do artista na própria pele, fazendo uma tatuagem no antebraço para homenageá-lo.

Fãs não medem esforços

Daniela Oliveira, do bairro de Plataforma, também é Luanete. Assim como as colegas de "fandom", ela não mede dificuldades quando o assunto é ir aos shows de Luan.

Por estar vidrada na carreira dele há 15 anos, ela já acompanhou muitas apresentações, mas nunca se cansa: "O que me motiva a continuar vindo é o Luan. Não importa quantas vezes, enquanto eu tiver forças, eu venho".

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: