Ferry Boat registra movimento intenso em Salvador nesta sexta-feira

ITS ainda prevê a realização de viagens extras ao longo do dia - Foto: Divulgação | Rodrigo Mantoan

O sistema de Ferry-Boat, administrado pela Internacional Travessias Salvador (ITS), apresentou movimento intenso na tarde desta sexta-feira, 21, em Salvador. Até a próxima quarta-feira, 7, os ferries Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Pinheiro e Maria Bethânia estarão à disposição da operação, onde está previsto um incremento de 5% em relação ao fluxo registrado no ano passado. Em 2023, foram transportados na data aproximadamente 234 mil pessoas e 35 mil veículos.

Para os períodos de operação, o sistema vai funcionar com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. A ITS ainda prevê a realização de viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda, respeitando a disponibilidade dos barcos e os períodos de manutenção obrigatória, preventiva ou corretiva, que venham a ocorrer.

Agendamento e Filômetro

Os usuários também podem utilizar o agendamento para transporte de veículos por meio do Hora Marcada e SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Para verificar os horários ainda disponíveis para agendamento, basta acessar as duas plataformas e conferir o horário de interesse.

A empresa sempre recomenda que as pessoas acessem o site do Filômetro, no endereço internacionaltravessias.com.br/filometro, que indica o melhor momento para se dirigir aos terminais, evitando longas esperas nas filas de veículos. Para pedestres e usuários em veículos, os terminais contam com painéis que exibem as informações de embarque, incluindo capacidade dos ferries e horários de saída.

Ferrycard

A recarga Ferrycard no período será mantida em guichê especial, obedecendo à fila de entrada do usuário no portão de acesso ao serviço. O setor de troca/entrega de cartões estará funcionamento de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona sábados, domingos e feriados.

Durante a operação especial, motoristas precisam se atentar para os dias de suspensão da travessia de caminhões e ônibus. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão permanece válida das 5h de sexta-feira até às 15h de sábado, como também das 5h da véspera de feriado até às 5h do dia posterior ao seu retorno. Veículos pesados transportando alimentos, e também pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.