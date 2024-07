Festas juninas aquecem vendas nos mercados de Salvador

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Não existe São João sem milho e amendoim, o suprassumo da culinária junina. Faltando menos de uma semana para a data festiva, não tem outra: só dão eles nas feiras!

O que os foliões juninos não esperavam, no entanto, era o preço nas alturas desses produtos, em especial do amendoim. No caso do milho é até possível encontrar a unidade a R$ 1, ou um a sacolinha com sete espigas por R$ 10; mas o amendoim, meu amigo... esse estourou a boca do balão! O saco está saindo a R$ 400 na Feira de São Joaquim.

Quem deixou para comprar a essa altura, na expecatitiva de ver o preço cair, ficou surpreso. É o caso do Jair Gonçalves, que foi à feira na tarde desta quarta-feira (19) na tentativa de garantir os produtos para o forró que vai curtir.

“Fiquei surpreso, né? Achei que ia diminuir um pouco por estar mais perto, e foi o contrário”, contou. “Agora ficou apertado de comprar, nunca tinha visto o amendoim tão caro assim”, disse.

Segundo os feirantes, o preço se justifica pelo excesso de chuvas, que diminuiu a oferta na safra. “Aí os fornecedores apertam o preço, e a gente precisa subir também para tirar o nosso trocado. Minha vontade era vender a R$ 100 o saco, mas não posso”, disse o feirante Judá Morais.

Raquel Couto também vende laranja, maracujá e jenipapo, mas esse ano ela viu as vendas caírem. “O pessoal tem reclamado muito. Se chegam 10 clientes na banca, cinco compram e outros saem reclamando. Hoje [ontem] já é dia 19 e não batemos a meta de vendas, nos outros anos no dia 15 já estava batido”, disse.

Feiras e mercados

Salvador tem 20 feiras e 14 mercados municipais em atividade durante o ano. De acordo com a Coordenadoria de Feiras e Mercados da Secretaria Municipal de Ordem Pública (CFM/Semop), até o próximo dia 22 os espaços funcionarão até as 18h e, no domingo (23), o funcionamento dos espaços será até as 13h. A exceção será aplicada no Mercado de Periperi e no Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (Nacs) Itapuã, que estarão abertos até as 19h na sexta-feira (21) e no sábado (22), e até as 18h no domingo (23). Já no dia 24 de junho, quando é celebrado o São João, o horário de funcionamento dos mercados será das 7h às 13h e as feiras, das 6h às 13h.