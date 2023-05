Festas tradicionais do São João 2023 são canceladas; saiba detalhes

Mal chegou o São João e três festas tradicionais da Bahia já foram canceladas neste ano. Nesta quarta-feira, 24, a 25ª edição do Forró do Piu-Piu, festa junina realizada na Fazenda Colibri, em Amargosa, no Recôncavo Baiano, que estava prevista para o dia 24 de junho, foi cancelada. O motivo ainda não foi informado.

A festa teria como atrações Bell Marques, Solange Almeida, banda Magníficos e a Limão com Mel. Os valores pagos nos ingressos serão reembolsados, mas para quem comprou nos pontos de vendas dos shoppings, a devolução dos valores começará no dia 29 de maio e irá até o dia 29 de junho.

Para quem comprou os ingressos pela internet, o cancelamento será automático em até 72 horas. Já quem pagou via Pix, terá o valor restituído à conta em até 15 dias. O externo será no valor integral, incluindo taxas e juros.

Outras festas canceladas

O Forró do Bosque, festa junina também privada que acontece em Cruz das Almas, no Recôncavo, a cerca de 149 km de Salvador, foi cancelado em 23 de abril.

"Viemos aqui com todo carinho e respeito de sempre ao nosso público, comunicar a não realização da edição Forró do Bosque 2023. Neste momento precisamos dar uma pausa. Recebam o abraço carinhoso de toda equipe. Nos reencontraremos com aquela tradicional festa do jeito que vocês merecem", diz o comunicado publicado no Instagram que está com os comentários de todas as publicações desativados.

A última edição do evento reuniu Thiago Aquino, Bell Marques, João Gomes, Léo Santana e Lara Amélia. Quem também teve a festa de São João cancelada foi Ourolândia, cidade no norte da Bahia. A Prefeitura cancelou as festas de Santo Antônio que aconteceriam de 9 a 12 de junho O motivo é a falta de verba para realizar o evento, realizado no município nos últimos 30 anos.

De acordo com a prefeitura, a queda na receita é gerada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é cobrado pelo Estado e também é repassado para os municípios.

A Prefeitura pediu que os governos do Estado e Federal tomem providências com relação à queda da receita e também que resolvam a questão da diminuição dos repasses para os pequenos municípios.

Ainda segundo a prefeitura, houve o registro de uma queda de R$ 2 milhões na receita dos últimos três meses deste ano. Além disso, informou que nenhuma atração tinha sido contratada e a prioridade é pagar os salários dos servidores públicos e fornecedores da gestão municipal.

Neste ano, também não vai acontecer no Recôncavo é o Forró do Lago, que foi iniciado em Cabaceiras do Paraguaçu, e nos últimos anos era realizado em Santo Antônio de Jesus.

Os motivos para o cancelamento não foram informados no anúncio publicado através das redes sociais, no dia 10 de abril. Em 2023, as atrações foram João Gomes, Zé Felipe, banda Limão com Mel, Rafa e Pipo, e Bell Marques.