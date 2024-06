Festejos juninos vão contar com mais de 1,5 mil policiais civis

O efetivo policial também será reforçado na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) - Foto: Divulgação Polícia Civil

Para coibir os crimes praticados durante os festejos juninos e reforçar a segurança de baianos e turistas, 1,529 mil policiais civis distribuídos em mais de seis mil plantões vão atuar na capital, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior da Bahia, recepcionando ocorrências, lavrando procedimentos e desempenhando ações educativas, investigativas e de inteligência.

Equipes ostensivas e veladas atuarão nos bairros do Pelourinho, Periperi, Paripe e no Parque de Exposições, em Salvador. Na RMS e no interior do estado, a Polícia Civil estará presente em 325 cidades em que as festas juninas serão realizadas.

Postos Policiais da Delegacia Especial de Área (DEA) e do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR) serão disponibilizados para atendimento da população.

O cidadão também poderá contar com o assistente virtual da Polícia Civil Paulo César 2.0, que atende via WhatsApp pelo número 71 99973-7729, para tirar dúvidas, localizar a unidade policial mais próxima a partir do georreferenciamento, auxiliar no registro de ocorrências por meio da Delegacia Virtual e prestar serviços remotos, de forma bilíngue, a fim de ampliar o acesso do turista.

Reforço

O efetivo policial também será reforçado na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), na Central de Flagrantes e na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) fornecerá para os festejos o carro-presídio e policiais penais, que atuarão em conjunto com os policiais civis na custódia de presos, com encaminhamento dos custodiados para audiência e a transferência para o sistema penitenciário.