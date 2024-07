Festejos no Parque chegam ao 10º dia com mais de 9 mil testes para IST

Na estrutura montada desde a programação de Santo Antônio, iniciada no dia 12 de junho, é possível realizar testes-rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C - Foto: Jefferson Machado/GOVBA

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) marcou presença nos festejos juninos do Parque de Exposições, dando um verdadeiro show de prevenção e educação sexual. Na estrutura montada desde a programação de Santo Antônio, iniciada no dia 12 de junho, é possível realizar testes-rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C e ter acesso à distribuição de preservativos femininos e masculinos, além de aconselhamento sobre prevenção, sexo seguro e, também, encaminhamento para tratamento, no caso de testes positivos.

Para a coordenadora, Eleuzina Falcão, a ação já é um sucesso e chega ao 10º dia com grandes resultados: “a população tem, de fato, procurado o serviço e, com isso, mostrado que pode, sim, se divertir e cuidar da saúde também. Estamos numa média de 300 atendimentos por dia e em torno de 1.200 exames realizados, um resultado extremamente positivo do ponto de vista da saúde e da população”.

Segundo ela, é muito importante falar de prevenção em todos os momentos e em todos os lugares, e, em uma festa tão grandiosa quanto o São João da Bahia, esta ação se faz necessária. “É importante lembrar que nós temos um compromisso internacional de erradicação da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B até 2030. Então, a gente precisa diagnosticar, tratar, curar ou garantir o tratamento dessas pessoas”, explicou Eleuzina.

Ao todo, sete postos foram montados. Nas cidades de Amargosa, Irecê e Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Ibicuí e Cachoeira. Somente no posto montado no Parque de Exposições, que estende o seu atendimento até o dia 2 de julho, mais de 2.600 pessoas foram atendidas e já são quase 9 mil testes realizados.

“A gente está testando uma população para a qual temos um olhar diferenciado, que é o público de 13 a 29 anos, grupo etário em que as infecções sexualmente transmissíveis [ISTs] se concentram. As pessoas que passam por aqui têm acesso a um processo de acolhimento e aconselhamento, independente do resultado. Então, é uma oportunidade de esclarecimento, tirar dúvidas e conhecer toda a mandala de prevenção que nós temos”, disse a coordenadora.

É a saúde fazendo parte da engrenagem que faz do São João da Bahia o maior São João do mundo. Para Eleuzina, é uma festa democrática, que envolve 417 municípios, e ofertar esta ação é contribuir para um São João com prevenção, um São João com esclarecimento e cuidado com o seu povo. “As pessoas saem daqui com alegria e conhecimento”, encerrou ela.