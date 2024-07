Forró só no São João? Geração Z opina: “mais nesse período”

Lorena Souza e Tainá Santos - Foto: Edvaldo Sales

O forró é, tradicionalmente, o ritmo do São João. Mas será que as pessoas escutam em outras épocas do ano? De acordo com dados das plataformas de streaming, o consumo de forró das antigas, que engloba estilos como xote, pé de serra e brega, teve um aumento de 300% em junho.

A pesquisa, no entanto, não especificou a faixa etária dos ouvintes, mas o Portal A TARDE conversou com jovens, com idade entre 18 e 22 anos, que curtiam o São João do Pelourinho, neste sábado, 22, para saber se eles colocam o forró para tocar em seus fones de ouvido em outros meses do ano.

Estudante de psicologia Maria Paula, de 22 anos | Foto: Edvaldo Sales

A estudante de psicologia Maria Paula, de 22 anos, disse que ouve mais no mês de junho. “Mas eu gosto de escutar o forrózinho durante o ano, mas no geral mais nesse período mesmo devido ao clima, desse momento mais junino, de festas, de reencontros, confraternização com os amigos, com a família”, disse.



Sem ser no São João, Maria falou que coloca forró para tocar no final das festas. “A gente coloca ali para se divertir e dar uma relembrada, mas no geral não muito”, completou.

A também estudante Lorena Souza, de 17 anos, afirmou que também ouve o bom e velho forrozinho ao longo do ano. Questionada sobre a frequência, ela disse: “Depende muito, mas normalmente quando eu estou em alguma resenha com os meus amigos aí a gente acaba colocando a primeira música que vem na nossa mente e puxa ali naquele momento”.

Amiga de Lorena, a universitária Tainá Santos, 18, disse que também escuta quando está com os amigos ou quando está em casa, no momento da faxina. “Aí coloco uma playlist aleatória e aí acabo escutando. [...] Tem vezes que eu deixo passar e tem vezes que eu realmente coloco direto para escutar”.

Novas versões

Pegar uma música clássica de um determinado gênero e regravar com uma nova roupagem e arranjos se tornou um hábito comum entre os artistas. E com o forró não é diferente. Pabllo Vittar e Juliette são alguns nomes que fizeram isso recentemente.

Para Maria Paula, essa é uma maneira de “ressignificar um pouco a música, que às vezes os mais jovens e a nova geração não escutam. [...] Acho que é legal para que essa nova geração vá conhecendo esses clássicos do forró e um pouco mais da nossa cultura”.

Segundo Lorena, essas novas versões ajudam a reforçar o forró nas outras épocas do ano. “Porque normalmente a gente tem mais shows desses cantores, e não dos cantores realmente do forró. Eu acho que ajuda, sim, a divulgar mais”.

Tainá, apesar de concordar com a amiga, fez um adendo: “Depende muito, porque nem sempre é de bom tom”. Ela continuou: “Por exemplo, a música que a Pabllo Vittar fez como releitura ficou boa, não mudou muita coisa. Mas no caso da Juliette, eu já sei que não foi tão de bom tom assim, e a música nem ficou boa. Essa é a verdade”.

