Fotos: Terceira noite de apresentações no Parque tem público animado

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A terceira noite de apresentações no Parque de Exposições, que acontece neste sábado, 15, trouxe para a grade grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Luiz Caldas, João Gomes e Pirilampo. E o público curtiu solo, agarradinho com o amor ou com os amigos.

Confira alguns dos registros feitos por A TARDE: