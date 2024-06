FOTOS: Veja como foi o primeiro dia do São João no Parque

Forrozeiro também abriu o coração sobre sua relação com a família - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O São João da Bahia foi aberto oficialmente às 18h, nesta quinta-feira, 13, com diversas apresentações no Parque de Exposições, em Salvador.

Quem abriu os trabalhos foi o cantor e compositor baiano Danniel Vieira. O artista levou muito sertanejo para o público. No repertório, músicas como Louca, 4 Motivos, “Tequila com Limão” e a atual de trabalho “Como uma Deusa”.

"Foi um show lindo! Tocar em casa, para o meu público de Salvador, é bom demais! Que honra ter sido escolhido como responsável por abrir essa grande festa", disse Danniel.

Logo depois, o cantor, compositor e instrumentista Fábio Carneirinho, que veio direto do Cariri, no Ceará, subiu ao palco e comandou o som, colocando o povo para dançar agarradinho com canções como "Viajando Pela Estrada", "Encostado Ao Crato" e "Estrelinha do Céu".



A primeira noite seguiu ainda com os shows de Adelmário Coelho, Heitor Costa, Felipe Amorim e da dupla Maiara & Maraísa.

No pranchão ainda se apresentaram Tay Agazzi, Pagina Virada e Léo Fera Forrozão. O São João da Bahia é uma realização do Governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) e tem o patrocínio da Pixbet e Itaipava.

Confira fotos do 1º dia de festa no Parque de Exposições, nesta quinta-feira, 13: