Geraldo Azevedo brinca antes de apresentação: "quase baiano"

Nascido em Petrolina, cidade pernambucana que faz divisa com o município baiano de Juazeiro, Geraldo Azevedo é a penúltima atração do São do Pelourinho na noite deste sábado, 24.

Em coletiva de imprensa minutos antes do começo do seu show, o cantor pernambucano se disse identificado com a Bahia não só por ter nascido tão perto do estado vizinho, mas pela brincadeira de um grande amigo.

"Dominguinhos falava comigo que eu estava muito próximo de ser baiano", contou o pernambucano ao ser perguntado pelo Portal A TARDE sobre como se sente por ser um pernambucano tão ilustre fazendo show na Bahia em pleno dia oficial de São João, o 24, levando em consideração a pequena rivalidade entre Bahia e Permambuco.

Lucas Franco | Ag. A TARDE