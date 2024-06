Geraldo Azevedo é só encantamento pelo São João da Bahia

- Foto: Flora Pimentel / Divulgação

Rivalidade entre baianos e pernambucanos? No forró, com certeza, ela não existe. E o cantor e compositor Geraldo Azevedo, que nasceu em Petrolina (PE), à beira do Rio São Francisco, faz questão de afirmar isso ao declarar a afeição por cá. “O São João na Bahia é sempre muito especial, uma manifestação popular linda e democrática. Fico encantando com a beleza e a grandiosidade das festas e com a receptividade calorosa do povo baiano”, afirma o artista, que fará três apresentações no estado. Uma delas será no Largo do Pelourinho, em Salvador, no dia 24/6, quando é celebrado o São João. As outras serão realizadas em Amargosa (dia 19/6) e em Conceição da Feira (dia 23/6).

Durante os shows, o artista – que se destaca por uma obra que mistura os ritmos nordestinos, como frevo, forró, xote e baião, com às harmonias da bossa nova – reforçará o verdadeiro tempero do forró e o amor pelas festas juninas apresentado no “Arraiá de Geraldo Azevedo”. “Amo o São João, pois me recordo demais da minha infância em Jatobá (na zona rural de Petrolina). Minha mãe adorava os festejos juninos, era sempre uma alegria em minha casa. Lembro das fogueiras, das comidas fartas e das cantorias até o amanhecer. Uma saudade que revivo a cada ano”, contou.

O público poderá sentir, e arrastar muito o pé, ao som de ritmos vibrantes da obra de Geraldo, embalados por canções como “Sabor Colorido” e “Moça Bonita”, de composição de Geraldo Azevedo e Capinan, e “Tempero do Forró” (Geraldo Azevedo e Geraldo Amaral). O repertório terá ainda releituras de clássicos dos mestres Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Com direção e produção musical de César Michiles, os shows têm, além do próprio Michiles na flauta e no sax, Junior Xanfer (guitarra), Toninho Tavares (baixo), Romero Medeiros (teclados), Johnanthan Malaquias (sanfona), Hortelino Batera (bateria) e Jerimum de Olinda (percussão).

Hoje é dia do arraiá beneficente do Ilê Aiyê

O clima de São João tomará conta hoje da Senzala do Barro Preto, no Curuzu, com mais uma edição do tradicional arraiá do bloco afro Ilê Aiyê. A festa Arr’Aiyê começará por volta das 15h, com shows da Band'Aiyê, Chá de Arueira e os grupos juninos Samba Fogueirão e Samba Tororó. A entrada será 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Bahia Sem Fome.

Festa de Lauro de Freitas valoriza bandas locais

A Arena Domingo Balaieiro, na Praça da Matriz, será o palco do São João de Lauro de Freitas, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 29/6. Este ano, a festividade potencializará, especialmente, as bandas locais, como o Forró sem Nome, Alex e Camargo, 20 Xotear e Tito Freitas, que se apresentarão já na abertura do evento. Haverá ainda, no dia 23, shows de Edu Casanova e da banda Colher de Pau. Além disso, os lauro-freitenses participarão do desfile de blocos juninos pelas ruas da cidade, além de acompanhar as apresentações das tradicionais quadrilhas juninas.