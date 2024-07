Governo da Bahia reforça apoio aos catadores durante festejos juninos

Catadores de materiais recicláveis - Foto: Ascom | Inema

O Governo do Estado da Bahia, por meio das Secretarias do Meio Ambiente (Sema) e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade e o suporte aos catadores de materiais recicláveis durante os festejos juninos. As iniciativas sustentáveis, que já mostraram impacto significativo na gestão de resíduos sólidos, serão novamente implementadas este ano em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e diversas cooperativas de catadores.

Iniciado em 2023 com o objetivo de melhorar as condições de trabalho e renda dos catadores autônomos e cooperativados, o Arraiá Sustentável e Solidário foi fundamental no apoio aos empreendimentos dedicados à coleta e processamento de resíduos sólidos.

Para 2024, a Sema e a Setre receberam solicitações de apoio e incentivo para que as cooperativas possam gerenciar resíduos sólidos e apoiar os catadores durante os festejos de Santo Antônio em Juazeiro, e São João e São Pedro em outras localidades. Um total de R$ 1.127.766 será investido para serviços prestados pelas cooperativas, com aporte de R$ 100 mil da Sema e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Mendonça Sodré Martins, destacou que esse valor será descentralizado para a Setre, que realizará as contratações necessárias. "Assim como no ano passado, onde realizamos ações planejadas em parceria com as cooperativas, por meio de um investimento robusto e uma parceria sólida com o Inema, este São João de 2024 também contará com o nosso apoio e fomento, além da parceria de diversas cooperativas devidamente capacitadas e equipadas para atuar de maneira mais eficiente", afirmou o gestor.

Ele ressaltou ainda que as ações de 2023 resultaram na remoção de mais de 37 toneladas de resíduos sólidos dos eventos juninos, e com o aumento do apoio e um planejamento mais detalhado para 2024, espera-se um impacto ambiental ainda mais positivo. "As ações planejadas para o São João 2024 demonstram a continuidade e o fortalecimento das iniciativas sustentáveis promovidas pelo Governo da Bahia. Além de contribuir para a limpeza e sustentabilidade das festividades, essas iniciativas valorizam o trabalho dos catadores, melhorando suas condições de trabalho e renda", enfatizou o secretário Eduardo Sodré.

Festejos de 2024: municípios e cooperativas beneficiadas

Em Salvador, as cooperativas selecionadas para receberem apoio incluem a Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary) e a Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos e Reciclagem em Geral (CRG). Cada uma delas receberá um aporte de R$ 125.600,00 para prestação de serviços na coleta seletiva na Praça da Revolução em Paripe e na Praça José Alencar no Largo do Pelourinho, respectivamente.

Além disso, a Cooperativa de Catadores de Cajazeiras (COOCREJA), também em Salvador, receberá R$ 67.776,00 para serviços durante o Arraiá Sustentável e Solidário, que acontecerá no Parque de Exposições e no Pelourinho.

Fora da capital baiana, a Associação Gota do Óleo (AGO) coordenará ações durante o São João Sustentável 2024 em Eunápolis e Porto Seguro, com um aporte de R$ 100.000,00.

Em Itabuna, a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (AACRRI) receberá R$ 67.776,00 para realizar a coleta seletiva no Arena Zé Cachoeira, no Loteamento Parque Hugo Kaufmann.