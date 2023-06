Governo do Estado apresenta atrações para o São João 2023

O governo da Bahia apresenta, na próxima terça-feira, 6, as atrações e investimentos para o São João 2023. A festa deste ano irá homenagear o cantor e compositor Zelito Miranda, morto em 2022 e famoso pelo seu “forró temperado”.

Além de promover shows na capital, o Governo vai apoiar prefeituras de municípios de diferentes regiões do estado, contribuindo para a realização dos festejos de São João. As ações envolvem ainda o reforço da estrutura em áreas como saúde e segurança, para que população possa aproveitar as festas juninas com maior tranquilidade.

No último domingo, 4, o governo da Bahia anunciou, a participação do forrozeiro Flávio José no São João. O forrozeiro se apresentará no dia 25 de junho (domingo), no Pelourinho, em Salvador. Essa foi a primeira atração confirmada para os festejos juninos no estado. O anúncio foi feito após o artista fazer longo desabafo em Campina Grande, por ter seu show diminuído e 20 minutos.