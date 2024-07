Governo prevê que festejos injetam R$2 bi

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

“Pra gente (nordestino) o São João é o Natal”, conta a servidora pública baiana, Valéria Jeanne, que mora em São Paulo há 15 anos, mas não perde a chance de voltar para casa nos festejos juninos. Na mesma vibe há mais 1,7 milhão de pessoas visitando a Bahia durante o período festivo - aumento de 13,3% ou 200 mil pessoas a mais em comparação ao mesmo período do ano passado -, que deve injetar cerca de R$2 bilhões na Bahia, conforme prevê a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em nota.

Com destino ao município de Oliveira dos Brejinhos, Valéria trouxe seu filho Arthur Pacheco, de 9 anos, para aprender a soltar bomba e dançar forró em sua cidade natal. Ela explica que esse movimento de turistas no Estado é porque existe um clima único no São João do Nordeste. “São Paulo tem festa junina em vários lugares, mas nada que chegue perto do astral que é uma festa junina no Nordeste. Tem que estar perto para sentir o astral do lugar e principalmente das pessoas”, afirma.

Recepção festiva

O trabalho para o São João na Bahia começou cedo este ano. Como informa a nota da Setur, a divulgação dos festejos começou em fevereiro, em eventos turísticos no Brasil e no exterior, em conjunto com a “capacitação de agentes de viagens nacionais sobre a infraestrutura e os atrativos dos destinos que promovem as manifestações juninas”.

Agora, todo o estado se organiza ao redor da festa. Os turistas são recebidos na rodoviária e no aeroporto com trio de forró e dançarinos, nos postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT). É nesses locais que a programação da festa e os atrativos dos destinos são apresentados. Os SATs também estão presentes no Pelourinho e tem um posto avançado no Shopping Paralela.

Outra novidade do São João deste ano é a pesquisa de satisfação que as equipes da secretaria irão aplicar em Salvador (Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe) e no interior - em Lençóis, Senhor do Bonfim, Amargosa e Ibicuí. Com início ontem e previsão de durar até a próxima segunda-feira, o objetivo da é “identificar o perfil dos visitantes, mensurar a movimentação turística e obter uma avaliação dos serviços oferecidos”, explica a nota da Setur.

Ocupação quase 100%

Mesmo num mês de baixa temporada, como junho, a expectativa é de lotação quase 100% nos hotéis e pousadas dos municípios que são destaque na festa de São João, conforme o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol.

“Nas principais cidades, como Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Cruz das Almas, Lençóis, Senhor do Bonfim, dentre outras, nós esperamos uma ocupação boa, porque são cidades (...) que recebem esse público que vem das cidades maiores e inclusive de fora do Estado”, afirma.

Ele comenta também que mesmo ao longo do mês - que só costuma ter ocupação maior nos dias de festa -, as taxas são maiores que as do ano passado. “Estamos indo para algo como 55% de ocupação acumulada ao longo do mês, contra os 47% do ano passado”.

Até 2 de Julho

De acordo com o presidente da Federação de Hospitalidade e Turismo do Estado da Bahia (Fetur-BA), Sílvio Pessoa, um dos diferenciais da Bahia é que tem São João por todo o Estado. “É uma festa que movimenta os 417 municípios da Bahia. É mais importante que o Carnaval. Além das pessoas que vão para o interior, a capital também está recebendo muitos turistas e de uma forma bem descentralizada, com festa em outros lugares além do Parque de Exposições”.

Em Salvador a animação do São João segue com shows no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe até a segunda-feira. Após a data, o Parque de Exposições volta a ter apresentações no dia 28, 6ª feira, e vai até 2 de julho, 3ª feira.

Já em Cruz das Almas a festa também não para. Com dois palcos para apresentações intercaladas, mais de 50 horas de shows e atrações, a expectativa é de que que mais de 500 mil pessoas circulem pela cidade durante os festejos, que movimentam mais de 40 milhões de reais na economia do município, que é um dos destinos mais procurados no São João.