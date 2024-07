Grupo A TARDE lança guia Forró na Estrada 2024; baixe de graça

Este ano, quase 2 milhões de visitantes são esperados nas cidades onde o São João é comemorado na Bahia - Foto: Vagner Ferreira | A TARDE Play

Para fortalecer as cidades como destinos turísticos durante as festa juninas, o Grupo A TARDE de Comunicação lançou nesta quarta-feira, 19, o guia Forró na Estrada 2024. A publicação - que pode ser baixada gratuitamente - traz a extensa e diversificada programação de shows na capital baiana e nos principais destinos dos festejos juninos do interior.



Este ano, quase 2 milhões de visitantes são esperados nas cidades onde o São João é comemorado na Bahia. Os destinos mais procurados são: Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Euclides da Cunha, Ibicuí, Irecê, Mucugê, Piritiba, São Sebastião do Passé, Itaberaba e Mata de São João.



Maior manifestação cultural do povo nordestino, o São João da Bahia, abrange praticamente, todo o território baiano e contribui para o incremento do fluxo turístico e o aquecimento da economia de cada cidade, gerando emprego e renda em diversos setores, e provocando um impacto positivo nas finanças pública, graças ao aumento da arrecadação de impostos.



E para quem não pode viajar para o interior, o Governo do Estado investiu em atrações de peso em três palcos montados em diferentes pontos de Salvador. No Parque de Exposições os shows começaram no dia 13 de junho e seguem até o 02 de julho. Ainda tem festa no Pelourinho - de 21 a 24 de junho -, e também em Paripe - de 22 a 24 de junho. Todas essas informações e muito mais você pode conferir no guia Forró na Estrada 2024. Para baixar a publicação, basta clicar no link abaixo:



GUIA FORRÓ NA ESTRADA 2024 (BAIXE AQUI)



E tem mais. O portal A Tarde tem uma página exclusiva com notícias do São João da Bahia. Tudo o que acontece em Salvador, e também no interior do estado, você encontra em nossa cobertura especial sobre a maior e mais tradicional festa do Nordeste. Acesse agora, se programe para as festas e não perca as dicas para curtir o arrasta pé em todas as cidades da Bahia.