Homem é flagrado descumprindo medida judicial no Parque de Exposições

- Foto: Ascom

Policiais civis velados localizaram um homem no Parque de Exposições, na madrugada deste doming, 23, descumprindo uma medida judicial. A captura do suspeito, de 33 anos, contou com o auxílio do aplicativo Agente de Campo, do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp), da Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp).

Leia mais:

>>"Rei da Seresta" é solto no mesmo dia e volta a fazer show no São João

Segundo a corporação, o homem foi conduzido para o Posto da Polícia Civil por uma equipe do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), onde foi lavrado contra ele um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência.

Utilizado em operações especiais e grandes eventos, o Agente de Campo mais uma vez está auxiliando a Polícia Civil no monitoramento em tempo real de ocorrências nos festejos juninos em Salvador e no interior da Bahia.