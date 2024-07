Iguinho e Lulinha abençoam fãs e puxam aplausos para Jesus no Parque

- Foto: Osvaldo Barreto

A dupla Iguinho e Lulinha, uma das atrações mais esperadas do São João da Bahia 2024, neste sábado, 29, no Parque de Exposições, foi a terceira a atração a entrar no palco e agitar o grande público que lota o espaço.



Com um repertório recheado de sucessos como “Eu não vou perdoar”, “Fora do Comum”, Temporal e “Vaqueiro vai sofrer”, a dupla não deixou ninguém ficar parado ao som do forró.

“Que todo mundo seja abençoado na noite de hoje. Queria que cada um de vocês desse uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo para essa noite maravilhosa”, pediu Lulinha para o público.

Iguinho e Lulinha chamaram atenção neste São João porque fizeram mais de 50 shows no período das festas juninas. Iguinho e Lulinha fecharam 33 shows na Bahia apenas em junho. Ao todo, foram 596 km percorridos de van e cerca de 9h20 minutos de estrada - tudo isso em menos de um dia