II Arraiá Reggae terá 3 dias de atrações gratuitas no Pelourinho

É São João, mas os amantes do reggae também serão contemplados. Pela segunda vez, será realizado o Arraiá Reggae, com atrações diversas. A Praça Jubiabá, no Pelourinho, será o local do evento que acontece de 22 a 24 de junho, aberto ao público.

Realizado pela Associação Cultural Aspiral do Reggae, o Arraiá Reggae terá um espaço montado e estruturado com barracas de comidas e bebidas típicas à venda, além de brinquedos para diversão de crianças. O espaço será coberto. A programação acontece das 18h às 23h30, todos os dias, com muito reggae e música eletrônica, em homenagem a Luiz Gonzaga.

Na programação, terão nomes como Dj Tau, Reverberação, Gil Felix e Banda, Dj Tau, Dj Ras Peu, Jô Kallado, Luis Cardoso e banda Celebration, Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae, Reinaldo Formigão e Banda Misturekaya, Jhaca Man e Banda os Conscientes, Mukambu e Dj Ras Seles.

A II Edição do Arraiá Reggae é uma realização da Associação Cultural Aspiral do Reggae e tem patrocínio da SUFOTUR.

PROGRAMAÇÃO – 18h às 23h30

22/06/24

18:30 - Dj Tau

19:30 - Reverberação

20:30 - Gil Felix e Banda

21:30 - Jô Kallado e Banda

22:30 - Dj Tau

23/06/2024

18:30 - Dj Ras Peu

19:30 - Luis Cardoso e banda Celebration

20:30 - Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae

21:30 - Reinaldo Formigão e Banda Misturekaya

22:30 - Dj Ras Peu

24/06/2024

18:30 - Dj Ras Seles

19:30 - Jhaca Man e Banda os Conscientes

20:30 - Mukambu

21:30 - Dj Ras Seles

SERVIÇO

O que: II Arraiá Reggae

Onde: Casa Cultural Reggae (Praça Jubiabá, Pelourinho)

Quando: 22, 23 e 24 de junho, da 18h às 23h30

Quanto: acesso gratuito