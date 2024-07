Influencer comemora estrutura do Sanju em Paripe: 'Que continue assim"

Influenciador reúne mais de 18 mil seguidores no Instagram - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Quem preferiu fugir da agitação dos shows no Parque de Exposições ou simplesmente não tem condições de ir até o Pelourinho pode curtir uma programação boa e com ótima estrutura em Paripe, terceiro circuito oficial do São João em Salvador.

Em conversa com o Portal MASSA!, o influenciador digital Isaac Sorriso, que não perdeu a folia de Sanju no bairro, falou sobre a importância de olhar para a periferia e como aqueles moradores também têm a necessidade e o direito de curtir boas festas, mesmo que não consigam acessar lugares mais caros.

"Eu acho muito bom, porque a gente não tem oportunidade de estar num lugar chique, então, a gente que é meio favelado não tem essa condição toda que as pessoas têm. É muito bom ter uma oportunidade dessa, de trazer um palco desse de um lugar chique”, falou.

Sorriso disse ainda que é comum que a sociedade tenha um comportamento preconceituoso, mas aproveitou para parabenizar o Governo do Estado, organizador do São João da Bahia 2024, por incorporar o circuito no Subúrbio da capital.

“Muitas pessoas nos desvalorizam, desvalorizam a comunidade da gente, mas tem muitas que correm atrás para estar junto com a gente, valorizando o projeto, o trabalho das pessoas. Eu acho muito lindo o São João de Paripe! Que continue assim”, celebrou.

“Isso o que o Governo do Estado está fazendo por a gente é muito lindo. E as pessoas estão gostando muito, porque a maioria não têm condição de ver João Gomes, porque é caro, não tem condição de estar em um lugar chique, como eu. Eu vim do baixo, estou começando agora. A gente luta muito para estar em um lugar chique. Se a gente não ‘dá um pau’ todo dia a trabalhar, não podemos estar ali. Então, o que o Governo está fazendo [montando circuito do São João em Paripe] para a gente é uma coisa boa”, finalizou.

