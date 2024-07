Ivete é confirmada no São Pedro de Ipiaú

São Pedro de Ipiaú vai acontecer entre os dias 27 de junho e 1º de julho - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo foi confirmada no São Pedro de Ipiaú, no Centro-Sul da Bahia. A cantora vai se apresentar no dia 29 de junho. O anúncio foi feito no Instagram da prefeitura da cidade, nesta sexta-feira, 21.

“Chegou o momento de revelar um dos maiores mistérios da humanidade! Podem contar pra tudo mundo que é isso mesmo: a rainha do Brasil vai somar na lista bombástica de atrações do São Pedro de Ipiaú!”, diz a legenda da publicação.

O São Pedro de Ipiaú vai acontecer entre os dias 27 de junho e 1º de julho. E contará com atrações como Maiara e Maraísa, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Calcinha Preta e muito mais.



Confira todas as atrações:

Maiara e Maraísa, Thullio Milionário, a dupla César Menotti e Fabiano, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Calcinha Preta, Heitor Costa, Adelmário Coelho, Santana Forrozeiro, Eric Land, Japinha Conde, Estakazero e Daniel Vieira, Carol Souza e Adriano Ryos, Pé de Badoque, Juninho Show, Laryssa Souza e Júnior Boy, Kiko Cigano, Cupim de Ferro, Banda Carretel, Netinho Cabral, Kall Firmino, Andinho Brito e a dupla André e Eduardo.