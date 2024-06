João Gomes diz que Kannário teve influência na sua musicalidade

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O pernambucano João Gomes sobe ao palco do São João da Bahia, no Parque de Exposições, como a atração mais esperada deste sábado (16). A relação do cantor com a Bahia tem ficado cada vez mais próxima, e ele não nega que as raízes de sua musicalidade estão por aqui. Mas se engana quem pensa logo no forró, porque ele curte mesmo é o pagodão.



João disse que a música da Bahia tem uma relação forte com a infância dele, o que reverberou no que ele construiu como carreira hoje. “Eu cresci em Petrolina, do ladinho de Juazeiro, então a gente acaba tendo a influência daqui da Bahia. Os artistas do movimento do pagodão, como Kannário, Ed City e Chiclete Ferreira eu escutei tanto quando era criança que cheguei a achar que o mundo inteiro ouvia”, lembrou.

Cantor revela ligação com músicos do pagodão baiano | Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

No andar da carruagem, enquanto crescia, João foi percebendo que o ritmo, na verdade, era mais regional do que parecia. Mas ele garante que, para ele, continua sendo forte, influente e marcante, e por isso o pagodão faz parte do seu repertório. “Ele [o ritmo] está no Brasil no meu coração, e a gente se orgulha de encontrar esses amigos e honrar a música deles quando estamos em cima do palco”, disse.