João Gomes e mais: confira as atrações do São João em Paripe | A TARDE

Além do Parque de Exposições e do Pelourinho, o bairro de Paripe, em Salvador, também será palco de grandes atrações do São João promovido pelo Governo do Estado.

>>> São João 2024: Confira programação do Parque de Exposições de Salvador

>>> Veja a grade do São João 2024 no Pelourinho

Neste ano, o tema é “O maior São João do mundo”. O evento vai homenagear Kocó, vocalista e líder da banda Lordão, que morreu aos 72 anos, em fevereiro deste ano. Natural do Rio de Janeiro, o cantor morava na Bahia desde a década de 1960 e era líder do grupo musical há mais de 50 anos.

“Nós estamos hoje dando a largada para o São João 2024, chamando de o maior São João do Mundo, é o tema deste ano. E nós aqui fizemos uma homenagem à família Lordão [...] Muita gente namorou ouvindo uma música ou dançando com o ritmo do grupo Lordão. Ano passado a gente homenageou outro grande artista, Moraes Moreira. E aqui, agora, nós estamos homenageando Cocó”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em Paripe, a festa começa no sábado, 22, às 19h30, com as apresentações de Pedro Libe, João Gomes e Priscila Senna. No domingo, 23, a partir das 19h, Forró Saborear, Marcos e Belutti, Escandurras e Bruno Rosa vão levantar a poeira. E na segunda, 24, a festa será comandada, a partir das 18h30 por Pericles Leonardo, Raí Saia Rodada, Manu Bahtidão e Thiago Aquino.

