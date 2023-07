Kevi Jonny divide palco com Sthe Matos e convidados

Terceira atração da noite desta sexta-feira, 30, na segunda parte do São João de Salvador, no Parque de Exposições, Kevi Jonny fez a festa com seus sucessos e convidados.

A primeiro a interagir com o artista baiano foi sua namorada, a digital influencer Sthe Matos. O público foi a loucura quando a musa e o cantor interpretaram a música "Te Love".

null Leo Moreira | Ag. A Tarde

Após seu "Love", Kevi chamou a cantora sul-mato-grossense, Mariana Fagundes, com quem faz a parceria na canção "Me usa". Nova aposta do sertanejo.



null Leo Moreira | Ag. A Tarde

Os convidados não pararam por aí. Na sequência, quem subiu ao palco foi Henrique Casttro. Os dois cantaram três músicas juntas. O artista tocantinense convocou a galera. "Se conhecer minhas músicas canta aí". Entre as canções estava "propaganda", sucesso nas vozes de Jorge & Mateus.