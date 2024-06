Líder da Forró no Kilo volta aos palcos com novo projeto | A TARDE

Um dos forrozeiros que mais colaborou com o gênero no estado desde os anos 2000, Saulêra, líder da saudosa Forró no Kilo, está de volta para embalar o período junino por toda a Bahia.

Com uma carreira de 22 anos, Saulêra escreve um novo capítulo em sua trajetória musical. O artista irá lançar o álbum “Puro Forrozão”, que conta com quatro músicas inéditas e já disponíveis nas plataformas digitais. A música de trabalho, “O xote do amor”, lançada em março, é a carro-chefe dessa nova fase e já está disponível em todas as plataformas digitais, junto ao clipe no YouTube.

No São João 2024, Saulêra já tem agenda confirmada e, além dos eventos particulares, se apresentará no próximo dia 15 na Proa Cervejaria, em Lauro de Freitas, e no dia 20.06 na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.





Serviços 15/6 - Proa Cervejaria (Vilas) Arraial da Proa A partir das 16h Ingressos: R$ 25, via Sympla ou no local. 20/6 - Casa da Felicidade (Rio Vermelho) A partir das 22h Ingressos através do @casadafelicidaderv ou no local

