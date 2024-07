Limão com Mel, Bell e Del Feliz agitam o Parque de Exposições

Del Feliz - Foto: Felipe Iruatã/ Ag. A TARDE

A segunda etapa dos festejos juninos na capitá promete sacudir, mais uma vez, o Parque de Exposições, na avenida Paralela, a partir de amanhã. E com atrações para todos os gostos, a exemplo da banda de forró eletrônico pernambucana Limão com Mel, que animará o público no primeiro dia, e os baianos Bell Marques e Del Feliz. Esses dois se apresentarão no sábado.

Em conversa com a coluna, os artistas destacaram a importância da celebração. “Ao longo dos nossos 30 anos de história, a nossa agenda junina sempre se concentra, com grande volume de shows, na Bahia. Ficamos encantados com a grandiosidade que cada cidade se prepara para manter viva a tradição. A energia do público é contagiante. Por isso, que o São João da Bahia é incomparável”, enfatizou Édson Lima, cantor da Limão com Mel.

Bell – que preparou um repertório junino com homenagem ao mestre Luiz Gonzaga – também pontuou que “tocar no São João, nesse clima, é uma das coisas que mais gosto. Como bom baiano, sou apaixonado por essa época, pela música, pela gastronomia, por toda a cultura envolvida. E tenho Luiz Gonzaga como um dos meus maiores ídolos. Então, tocar forró, e incorporá-lo ao repertório, é algo muito gostoso e natural”.

Outra atração do segundo dia, o cantor Del Feliz anunciou que fará uma apresentação especial, em comemoração aos 25 anos de carreira. “Esse ano, especialmente, desenhei um show onde a essência do que é a minha mensagem musical esteja ali presente e, sobretudo, a alegria. Afinal de contas, meu nome é Feliz, não poderia ser diferente. Então, o repertório foi feito com essa preocupação”, salientou.

A programação completa da festa, que contará ainda com shows de Ana Castela (dia 21), Luan Santana (23) e Zé Vaqueiro (24), pode ser acessada no Portal A TARDE.

Bailinho de Quinta animará festa no Pelô com ‘frevo junino’

A banda Bailinho de Quinta levará a energia já conhecida no Carnaval para o São João do Largo do Pelourinho, no dia 22/6, a partir das 18h30. “O Forrózinho do Bailinho surgiu com uma extensão orgânica do nosso projeto, que nasce de uma pesquisa de memória afetiva, inicialmente com recortes mais para o Carnaval”, disse o baterista Thiago Trad, antecipando que, no repertório, terá muito “frevo junino”.

Gerônimo fará show no São João do Pelourinho

O Largo do Pelourinho será envolvido pela musicalidade do cantor e compositor Gerônimo Santana, na virada de hoje para amanhã. O artista, conhecido por sucessos como “É D'Oxum” e “Jubiabá”, apresentará um repertório que reinterpreta hits no estilo baião e forró, além de incorporar clássicos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Lui irá misturar ritmos ancestrais com o forró

Uma das atrações do São João do Pelô, o cantor Lui promete contagiar o público, no dia 22/6, à 1h, no Largo Quincas Berro D'Água, misturando ritmos ancestrais com o bom forró. Dentre eles, o samba de axé e o junino. "Iremos revisitar também os clássicos. Não tem como fazer forró sem olhar para as músicas que estão no nosso imaginário", afirmou.