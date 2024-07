Luiz Gonzaga será homenageado no São João de Esplanada

REI DO BAIÃO

Decoração e as atividades do evento foram inspiradas na vida e obra de Luiz Gonzaga - Foto: Divulgação

O São João de Esplanada, a cerca de 170 km de Salvador, vai homenagear Luiz Gonzaga. Com o tema “Luiz Gonzaga: O Rei do Baião”, a festa vai acontecer entre os dias 22 e 25 de junho, na Praça de Eventos, e vai contar com uma programação para toda a família.

A decoração e as atividades do evento foram inspiradas na vida e obra de Luiz Gonzaga, um dos maiores ícones da música brasileira. Além disso, a festa vai contar com shows de Solange Almeida, Unha Pintada, Adelmario Coelho, e muito mais.

Atrações

Walkiria Santos

Unha Pintada

Fulô de Mandacaru

Rai Saia Rodada

Solange Almeida

Adelmario Coelho

Murilo Huff

Além dos shows, haverá feiras de artesanato, culinária e concurso da rainha do São João, nas categorias mirim, juvenil e 3ª idade