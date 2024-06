Mais de 1,2 mil exames de IST’s são realizados no Parque de Exposições

- Foto: Divulgação/Sesab

| Foto: Divulgação/Sesab

Em dois dias de festa junina no Parque de Exposições, em Salvador, foram realizados 1.245 testes rápidos para a detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Segundo informações da Secretaria de Saúde (Sesab), até o momento foram detectados 23 casos positivos de sífilis. Para HIV, Hepatite B e Hepatite C não foram registrados casos positivos.

A pasta destaca que a iniciativa faz parte das ações durante os festejos juninos, representando um investimento de cerca de R$ 4,5 milhões.



Ainda de acordo com a Sesab, profissionais da pasta abordam o público dos shows, orientando, informando e convidando a realizar a testagem.



“Esse é um trabalho importante, feito com muito cuidado e respeito. Muita gente desconhece ainda o perigo das ISTs, então a orientação educativa, junto com a testagem, é fundamental para contermos a propagação dos vírus”, avalia a Secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.



Além da testagem de ISTs, a Sesab, em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), está distribuindo preservativos em ações do lado de fora do Parque de Exposições e também durante os shows. Ao todo, cerca de 70 mil preservativos já foram distribuídos, sendo mais de 38 mil na segunda noite do São João da Bahia.



A Sesab ressalta que este é o segundo ano em que a estratégia de testagem de ISTs está sendo realizada durante os festejos de São João. Em 2023, foram realizados 14.548 testes rápidos nas sete cidades onde os estandes foram montados. Deste total, 27 foram positivos para HIV, 3 para Hepatite B, 7 para Hepatite C e para Sífilis foram 201 testes reagentes.



As pessoas que testaram positivo para Sífilis tiveram a oportunidade de já iniciar o tratamento no próprio estande, uma estratégia iniciada nas ações de prevenção de ISTs no Carnaval e que, agora, está presente no São João também.



No interior do estado, os postos de testagem começam a funcionar na próxima semana. Nas cidades de Amargosa, Irecê e Santo Antônio de Jesus, os testes poderão ser feitos de 19 a 24 de junho. Em Senhor do Bonfim, o estande atenderá de 19 a 23 de junho, enquanto que, em Ibicuí, será de 20 a 24 de junho e, em Cachoeira, de 21 a 25 de junho. Em Salvador, o posto montado no Parque de Exposições funcionará de neste sábado (15), de 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 2 de julho.



Posto de emergência



A Sesab também montou no Parque de Exposições um posto para atender às emergências que, por ventura, ocorram durante as festas.



Segundo a pasta, a sexta-feira teve um número menor de atendimentos do que na abertura dos festejos juninos. Enquanto no primeiro dia foram 43 entradas, na segunda noite foram 35. As náuseas foram o principal motivo de atendimento. Quatro pessoas necessitaram de transferência para unidades de saúde. Neste ano, a novidade na assistência, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, é o atendimento de saúde mental.