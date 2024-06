Marcia Castro abre temporada gratuita de shows no Pelourinho | A TARDE

Marcia Castro estreia nesta quarta, 29, a sua “Pipoca Junina” em curtíssima temporada de dois shows gratuitos no Pelourinho. Serão duas datas, 29 de maio (quarta-feira), véspera de feriado, e 13 de junho (quinta-feira), às 20h, na Praça Tereza Batista. A abertura fica por conta da discotecagem da DJ Gabi da Oxe.

O show rememora o EP de forró de mesmo nome, com três músicas, lançado pela cantora em 2023, e traz ao palco um repertório dançante que passa pelas diversas vertentes do forró, reverenciando mestres da música nordestina, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, e também forrozeiros baianos como Flávio José e Adelmário Coelho, e flerta também com músicas da MPB, que ganham roupagem junina neste show.

“Venho de uma família sertaneja e cantar essas músicas é um presente, ativa em mim muitas memórias importantes, queridas, que dizem muito sobre a minha trajetória de vida. A ideia surgiu na pandemia, quando fiz algumas lives de São João, e isso acendeu a ideia de produzir presencialmente algo que tivesse esse rico repertório como base. No ano passado, o projeto virou um EP e foi tão bem recebido pelo público que a ideia é fazê-lo sempre, inclusive para além do São João”, explica Marcia Castro.

A segunda apresentação da “Pipoca Junina”, também gratuita, acontecerá no dia de Santo Antônio, 13 de junho (quinta-feira), com programação especial. Além desse projeto junino, Marcia Castro encabeça também a “Roda de Samba Reggae”, show que movimentou o verão soteropolitano e que ganhou, em março, um registro audiovisual gravado na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.





