Márcio Victor faz convite especial para público no Parque

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Quem curte o Psirico sabe que no final de junho tem encontro marcado com o dono do bordão “música do carnaval”, mas em ritmo de São João. O cantor Márcio Victor celebra, no dia 28’ o tradicional Samba Junino do Márcio Victor, no Engenho Velho de Brotas, bairro onde o cantor nasceu e foi criado.

Pouco antes de subir no palco para se apresentar no São João da Bahia, no Parque de Exposições, ele deixou um convite para quem quiser curtir esse projeto especial. “É muito bacana o que fazemos lá, e o mais legal é sempre tem o depoimento de quem foi lá trabalhar e conseguiu vender a guia toda. Isso para eles é muito importante, é um bairro muito carente e as pessoas precisam de ajuda”, disse.

O evento acontecerá a partir das 19h na véspera do dia de São Pedro e homenageia o samba junino, que é considerado patrimônio cultural de Salvador pela Fundação Gregório de Matos (FGM) desde 2018. Márcio garante que dá pra curtir de boa por lá. “Só precisa de R$ 30 no bolso que dá pra sair de lá bêbado, feliz e dançando”, brincou.