Memorial celebra 41ª edição do São João de Campina Grande | A TARDE

O 'Memorial do Maior São João do Mundo', inaugurado nesta terça-feira, 21, em um shopping de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, celebrando a 41ª edição do São João de Campina Grande.

O espaço tem entrada gratuita e oferece aos visitantes uma jornada pela história da festa, apresentando fotografias, maquetes e prêmios concedidos à organização do evento ao longo dos anos.

Com cerca de 200 itens relacionados aos festejos juninos da cidade em exposição, o Memorial é fruto da curadoria da professora Cléa Cordeiro, detentora do acervo.

Os objetos expostos narram de forma vívida a rica tradição cultural e a efervescência festiva que marcam o São João campinense, representando um mergulho nos costumes e na identidade da região.

O projeto iniciou com peças da idealizadora, professora Sra Cléa Cordeiro Rodrigues, e hoje conta com doações feitas por moradores da cidade, que de alguma forma participaram da criação do evento.

O 'Memorial do Maior São João do Mundo' fica localizado no Piso E2 do Partage Shopping.

