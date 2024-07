Mercado do Rio Vermelho estende programação junina para o São Pedro

- Foto: Divulgação / Ba.GOV.BR

No Mercado do Rio Vermelho tem arraiá o mês inteiro. O equipamento, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estende a programação junina para os festivos do Dia de São Pedro, comemorado neste sábado (29). O Arraiá da Ceasinha contará com duas atrações, sendo a banda Pé de Chinela, que se apresentará às 10h30 e a banda Sobe o Som, às 15h. A entrada é gratuita.

Este ano, o Mercado do Rio Vermelho recebeu a Vila Junina, que movimentou o equipamento nos finais de semana de junho, até o último domingo (23), como atrações musicais, oficina de artesanato, quadrilha junina e atividades para o público infantil. Além de promover uma programação especial para o Dia de Santo Antônio e Dia dos Namorados, estendendo o horário de funcionamento.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, destacou a importância do equipamento. “Além de um patrimônio histórico, a Ceasinha é um patrimônio cultural, turístico e gastronômico da população baiana e estamos cumprindo a missão de atrair mais pessoas e novos investimentos para o mercado. Temos conforto, segurança, qualidade e variedade de produtos de diversos segmentos em um só lugar”, pontuou.

Horário de Funcionamento

O Mercado do Rio Vermelho funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, aos domingos e feriados, como é o caso do próximo dia da Independência da Bahia (02), os boxes fecham às 14h e a praça de alimentação às 16h.