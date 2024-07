Mercado do Rio Vermelho terá programação de São João; confira

- Foto: Raul Golinelli / GOVBA

O Mercado do Rio Vermelho, conhecido como Ceasinha, terá programação junina. O equipamento, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), terá programação junina de sexta-feira, 21, a domingo, 23), com atrações musicais, quadrilha junina e atividades para o público infantil. A Vila Junina ocorre desde o dia 1º, aos finais de semana, a partir das 11h, com exceção no domingo, 23, que iniciará às 10h.

O mercado está localizado na Avenida Juracy Magalhães Júnio, no Rio Vermelho, em Salvador.

Confira a programação:

Sexta-feira (21):

14h30 – Nadja Meireles

16h – Bruno Xonado

17h30 – Dai

18h30 – Dj Preta

Sábado (22):

14h30 – Cole Comigo

16h – Samba Maria

17h30 – Lucas Melo

18h30 – Dj Preta

Domingo (23):

10h – Musiclauns

11h30 – Rafa Mendes

12h30 – Intervalo

13h30 – Mãeana

15h – Samba Ohana

16h – Dj Preta

Parque Infantil:

Sexta-feira e sábado – 12h às 18h

Domingo – 10h às 15h

