Milho e pirão de aipim dominam culinária no Pelourinho

Como uma festa da colheita, no São João não podem faltar os deliciosos pratos típicos do Nordeste, e no Pelourinho é possível encontrar várias iguarias.

Quem passou pelo Pelourinho percebe que o pirão de aipim está em todas as esquinas. Vendedora do prato e moradora do bairro de São Marcos, Alana trabalha no São João do Pelourinho há três anos. Como a raiz faz parte da colheita, a vendedora fala sobre a procura do prato típico: “Muita gente procura e gosta. É uma comida que enche bastante e permanece”, explicou.

Em um bom festejo junino, a pipoca não pode faltar. Jailson, do bairro dos Barris, vendedor de pipoca, decidiu aproveitar a oportunidade e investiu na venda de pipocas salgadas, doces e coloridas.

Há quem critique Salvador como uma cidade festeira, mas Juciano, morador da Cidade Baixa, vê os shows como uma oportunidade de aumentar a sua renda familiar e aproveita para investir em suas mercadorias.

Este é o primeiro ano do ambulante no São João do Pelourinho, e ele não brincou no serviço. Trouxe diversas opções da culinária nordestina, como milho, amendoim e pamonha.

"Como eu moro em Salvador, uma região nordestina, este é um trabalho que eu faço há alguns anos. Através do São João, que é uma festa tradicional do Nordeste, a gente aproveita esse momento para aumentar nossas vendas. Se torna até um atrativo para nós, trabalhadores que vendem milho, amendoim e pamonha, pois o São João é uma época em que conseguimos aumentar nossos recursos de ganho. Nossas vendas aumentam e, consequentemente, temos um lucro maior. É através do São João que conseguimos exercer nossa profissão, porque eu sou vendedor de milho durante o ano todo”, contou o vendedor.

Rosana, moradora do bairro Cabula, fala sobre as comidas típicas que encontrou no circuito. “Encontrei aqui beiju, amendoim e milho que eu vi ali também”.

Como uma boa nordestina, ela não resiste à sua culinária raiz e, quando questionada sobre o que gosta, ela dispara: “Tudo! Amendoim, milho, canjica, mingau, bolo de aipim principalmente, todos os tipos de bolo da época, tapioca, milho. Adoro tudo. A gastronomia de São João para mim é maravilhosa”, completou.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro