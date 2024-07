Luan Santana afirma que tem espaço para a diversidade no sertanejo

Luan Santana no palco principal do Parque de Exposições, em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Não é novidade que o sertanejo domina a lista de músicas mais tocadas nas rádios e plataformas de streaming há alguns anos. Contudo, esses rankings raramente têm artistas negros e LGBTQIAPN+. Ainda que existam representantes desse grupos, a proporção é pequena dentro um cenário majoritariamente branco e hétero.

Questionado sobre essa falta de diversidade no gênero, Luan Santana, uma das atrações do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, na noite deste domingo, 23, afirmou que existe espaço para a mudança no sertanejo.

“Sem dúvida nenhuma tem espaço para a diversidade. Eu acho que, independentemente do estilo musical, a gente está falando de música, e música é uma linguagem universal”, iniciou.

“Eu acho que esse é um lema que é a maior verdade do mundo, eu acredito que é uma língua, é quase como um idioma que todo mundo fala. Então, eu acho que não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem religião na música. A música é para todo mundo. E isso que é o mais bonito da música”, completou.

