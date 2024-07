24/06/2024 às 0:07 - há XX semanas | Autor: Vinicius Portugal | Portal MASSA! SÃO JOÃO Sanfoneiro da Licor com Mel valoriza São João da Bahia: "Diferenciado" Banda de forró se apresentou no Parque de Exposições neste domingo, 23

Trio da Licor com Mel no estúdio do A TARDE Play - Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

A banda cearense Licor com Mel foi uma das atrações responsáveis por animar o público presente no Pranchão, neste domingo, 23, no Parque de Exposições de Salvador, com sua mistura de eletrônico com forró. O grupo de “eletro forrozeiros", que é formado por Paulinho, Marília e Joãozinho, agradeceu, em entrevista ao A TARDE Play, a oportunidade de tocar pela primeira vez para o público caloroso da capital baiana. Leia mais: Eric Land anuncia lançamento com Dorgival Dantas: "Algo diferente"

Leia mais: Diego e Victor Hugo revelam como não ser apenas “mais uma dupla" "Energia maravilhosa. Desde já agradecer por esse convite maravilhoso para poder tocar aqui em 2024, um dos maiores São João do Brasil. Satisfação imensa de participar", afirmou Paulinho. Joãozinho do Acordeon ainda aproveitou para dar uma provocada no São João do Ceará, alegando que é inferior aos festejos juninos realizados em solo baiano. "O São João do Ceará é um pouco diferente do daqui. A nossa cultura de lá, modestamente falando, é bem mais fraca que a daqui. Eu falo isso porque toco na Bahia desde 2002, já passei por várias bandas de nome, então a cultura da Bahia é diferenciada", confessou o sanfoneiro. O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista:

