Diego e Victor Hugo revelam como não ser apenas “mais uma dupla"

Show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Sempre que surge uma nova dupla sertaneja no cenário musical brasileiro o público questiona o porquê de mais uma. Isso se deve ao fato de que, atualmente, existem inúmeras, das mais clássicas, como Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone, às mais recentes, como Davi & Fernando e Brenno & Matheus. Nesse cenário, aqueles que fazem parte do gênero precisam se reinventar para se destacar.

E foi exatamente sobre isso que a dupla Diego e Victor Hugo falou em coletiva de imprensa realizada neste domingo, 23, durante o São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador. Segundo eles, é importante ter um bom repertório para não ficar para trás. “É o grande diferencial”, afirmou Diego.

Leia mais: Eric Land anuncia lançamento com Dorgival Dantas: "Algo diferente"

Leia mais: São João permite qualquer estilo musical, avalia cantor do Jammil

“A gente ouviu muito isso, que era só mais uma dupla, mais uma música. E acabou que hoje a gente já está no oitavo DVD, se não me engano. Então, é o que o Diego diz, a gente vem sempre trabalhando, gravando músicas boas, fazendo parcerias certas, buscando os parceiros certos para estar com a gente. E não desistir da carreira e tocar o barco aí”, destacou Victor Hugo.

Repertório

A dupla foi a terceira atração da noite no Parque de Exposições. Na ocasião, eles falaram sobre a preparação do repertório para o show. “Como é uma dupla sertanejo entrando no São João, a gente sabe que é importante abrir espaço para o sertanejo também, mas é importante também ter cultura local, ter o forró”, pontuou Victor.

“A gente estudou bastante. No primeiro ano que a gente veio, a gente improvisou um pouquinho no pagode e a galera gostou. E esse ano a gente trouxe um pouquinho mais uma vez, e é lógico, sem deixar de cantar os principais sucessos da nossa carreira. Claro, que às vezes faltou muita música que a gente poderia ter cantado, mas a gente tenta mesclar um pouquinho de para agradar a grande massa”, completou.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: