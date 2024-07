São João permite qualquer estilo musical, avalia cantor do Jammil

O cantor Rafael Barreto - Foto: Divulgação | R5 produtora

Conhecido pelo forró tradicional, o Pelourinho também tem uma pitada de diversidade. Por lá, o gênero também se mistura com o famoso axé, representado pelo Jammil.

Vocalista da banda, Rafael Barreto se disse muito feliz em participar dos festejos em um lugar que ele frequenta desde muito novo com a banda mirim do Olodum. “É uma gratidão dentro do meu coração tocar aqui no Pelourinho“.

Ele também falou sobre misturar o axé no São João e o forró no carnaval e sobre como tudo isso dialoga dentro do âmbito musical.

“Eu acho que música é música e sendo boa tem que ser tocada em qualquer lugar”, comentou.

O cantor também se disse feliz em ver um grande público formado não apenas por soteropolitanos, que segundo ele, é fácil de reconhecer, mas também pessoas de fora prestigiando o São da Bahia.

O cantor também se disse feliz em ver um grande público formado não apenas por soteropolitanos, que segundo ele, é fácil de reconhecer, mas também pessoas de fora prestigiando o São da Bahia.

Sobre o repertório ele escolheu de tudo para cantar, inclusive forró.