MP faz ação por direitos de crianças e adolescentes em Cruz das Almas

- Foto: Divulgação/MP-BA

Foi iniciada na última quinta-feira, 20, uma ação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) no São João de Cruz das Almas, com inspeções voltadas principalmente para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Segundo o MP-BA, as visitas continuarão até a próxima segunda-feira, 24, em locais de vendas de bebidas alcoólicas, camarotes e demais espaços das festas que são promovidas na cidade.

Na noite de quinta, a promotora de Justiça Juliana Lopes Ribeiro Ferreira e uma equipe de servidores da entidade visitaram as barracas e orientaram os proprietários acerca da proibição de venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Na ocasião também foi feita a colagem das placas indicativas da proibição de venda de bebida alcóolica para menores em algumas barracas que estavam sem a colagem dos adesivos.

Ainda de acordo com o MP-BA, também foram visitados a unidade de pronto atendimento da saúde, espaços destinados ao Conselho Tutelar e Assistência Social, Polícia Civil e Polícia Militar. Segundo a promotora de Justiça, houve a indicação ao Município da necessidade de sinalização da unidade de pronto atendimento instalada no circuito, o qual foi esclarecido pela Secretaria de Saúde que já estava sendo providenciada a placa para indicar a localização do posto.

Nos dias 23 e 24 de junho, o MP-BA atuará com o Plantão Integrado do Governo do Estado, com foco na proteção dos direitos humanos em festas populares da Bahia.