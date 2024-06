Nadson opina sobre novos cantores de arrocha: "Quanto mais, melhor"

Artista exaltou a importância de crescimento dos novos artistas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma das vozes mais românticas do Brasil, o cantor Nadson O Ferinha surgiu como um verdadeiro fenômeno musical. Apesar de terem vários e consagrados cantores de arrocha no mercado, a juventude e estilo dele acabaram fazendo um grande diferencial em sua carreira.

Porém, nos últimos meses, uma nova onda de artistas de arrocha surgiu com propostas parecidas com a de Nadson. Em entrevista ao Portal MASSA!, no São João do Parque de Exposições, em Salvador, ele abriu o jogo e revelou se sente uma ameaça por parte dos novos cantores.

Ao ser questionado sobre a nova leva do arrocha ser uma ameaça, ele negou: "Não, jamais. Isso é bom pro mercado, né? Isso é bom pro arrocha. Eu fico feliz. São meus amigos, inclusive".

Nadson O Ferinha também exaltou a importância de crescimento dos novos artistas, pois eles ajudam a fortalecer o ritmo musical e levá-lo para um público ainda maior.

"O mercado do arrocha está crescendo a cada dia, graças a Deus, está invadindo o Brasil inteiro, e quanto mais, melhor, né?", analisou.