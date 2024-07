Nutricionista orienta como aproveitar as delícias juninas

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

As festas juninas chegaram e, com elas, vem uma temporada de comidas típicas e gostosas. No entanto, também podem ser um desafio para quem se preocupa com a saúde. Com tantas opções que agradam ao paladar, é fácil cair na tentação e exagerar.

Mas não precisa ser assim! A nutricionista Carolina Dias dá dicas e afirma que é possível aproveitar a festa junina sem comprometer a dieta e a saúde.

"Não existe alimento proibido, mas tudo deve ser consumido com equilíbrio e moderação, como tudo na vida", frisou.

Coma com moderação e experimente um pouco de cada prato, escolhendo as opções mais saudáveis. Opte por pratos assados ou cozidos, em vez de fritos. Prefira saladas com molhos leves e carnes magras.

"O milho cozido é um dos alimentos mais saudáveis que podemos colocar no São João. Mas, além do milho cozido, podemos fazer pipoca. Temos formas de fazer pipoca com menos manteiga e evitar o consumo excessivo de sal", destacou Carolina.

Beber bastante água é sempre essencial, ajuda a hidratar o corpo e saciar a sede, o que pode ajudar a comer menos. O álcool desidrata o corpo e aumenta o apetite. Se for beber, prefira os licores artesanais feitos de fruta, por conter menos conservantes e corantes.

A nutricionista chama a atenção para o consumo de amendoim, principalmente para mulheres que têm candidíase, já que o alimento pode desenvolver fungos.

O que comer sem culpa

Milho verde cozido: O milho verde é rico em fibras e vitaminas, e é uma ótima opção para um lanche saudável.

Pamonha: A pamonha é feita de milho verde ralado e cozido com leite e açúcar. É uma fonte de carboidratos complexos e proteínas.

Canjica: feita de milho branco cozido com leite, açúcar e canela. É uma fonte de energia e rica em vitaminas do complexo B.