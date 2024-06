Oficina gratuita vai ensinar confecção de adereços do Samba Junino | A TARDE

A mestra artesã e designer, Carla Silva, irá realizar neste mês de junho uma oficina gratuita de confecção de indumentárias e adereços do Samba Junino para soteropolitanos que tenham interesse em aprender o processo de criação das indumentárias e adereços utilizados pelos grupos detentores da cultura do Samba junino através do projeto “Ancestralidade e Inovação: A Beleza do Samba Junino”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário e as oficinas serão realizadas nos dias 10, 11, 14 e 15 de junho das 19h às 21h30 na Rua Mariani Gravatá, 17. Engenho Velho de Brotas. Os participantes também irão receber uma ajuda de custo no valor de R$ 80 como auxílio transporte. Outras informações sobre a oficina podem ser obtidas pelo instagram (@ancestralidadeeinovacao).

"O Ancestralidade e Inovação: A Arte do Samba Junino tem o objetivo de celebrar e revitalizar a rica tradição do Samba Junino através das indumentárias e adereços típicos com foco na transmissão dos saberes ancestrais e na incorporação de técnicas de produção contemporâneas. Esperamos que, através desta iniciativa, haja um fortalecimento da identidade cultural do Samba Junino, bem como maior valorização de seus artesãos e artistas”, afirma Carla Silva.

