Órgãos promovem ação para a inclusão de mulheres catadoras de latinhas

Catadoras serão acolhidas em ações específicas durante o São João no Parque de Exposições - Foto: Bruno Hierro

As mulheres catadoras de latinha que estão atuando durante o São João no Parque de Exposições, em Salvador, terão ações específicas de inclusão e acolhimento durante a festa. A iniciativa tem a chancela da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Setre).

Os atendimentos serão realizados no espaço 'Cuidar de quem cuida' e visam trazer tranquilidade as catadoras de latinhas especialmente depois do trabalho.

"Elas vêm aqui, recebem um atendimento, recebem uma massagem, recebem um acolhimento, um atendimento psicológico para poderem se reorganizar para estar aqui no outro dia", explicou Luciana Mandelline, superintendente da SPM.

As trabalhadoras também farão parte do projeto EcoFolia Solidária, que conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e Desenvolvimento Urbano (Sedur), faz a gerencia e a reciclagem dos materiais que são coletados durante os festejos e tem como meta transformar em recursos utéis, além de ajudar no sustento e na dignidade das profissionais.

"Nós mulheres geramos nosso emprego e renda e aqui nos ajuda a levar o sustento para dentro de casa. Não só o sustento como também o respeito das pessoas então é muito importante porque ganhamos nossos Epi's, trabalhamos fardadas", declarou Sônia dos Santos, presidente da cooperativa Caec.

As cooperativas de reciclagem locais, apoiadas pelo projeto EcoFolia Solidária, empregam a coleta eficiente dos materiais recicláveis no Ecoponto do Parque de Exposições de Salvador. As secretarias envolvidas oferecem ainda o apoio e fiscalização garantindo segurança e suporte as catadoras na hora de negociar os recicláveis.

"Ter uma renda digna e sair das mãos dos atravessadores de ferro velho, aqui na Central ganha fardamento, EPI´s e a latinha é comprada com um preço digno", completou.