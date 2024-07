OUÇA: Cacau com Leite faz até 5 shows por dia durante período junino

Ari PB é um dos fundadores da Cacau com Leite - Foto: Reprodução | Instagram

Uma das veteranas do forró no Brasil, a banda Cacau com Leite, que foi criada no sul da Bahia, acumula mais de 30 anos de história e mais de dez CDs gravados, com direito a Disco de Ouro. Ao longo dos anos, o grupo manteve o ritmo e segue com até cinco shows por dia de programação durante o período junino.



Na matéria da série 'De carona no São João', confira como a Cacau com Leite encara essa maratona e quais as cidades citadas pelo cantor Ari PB que mais combinam com a energia da banda.



Até esta sexta-feira, 21, você pode conferir curiosidades e detalhes sobre a relação de artistas baianos e nordestinos com os festejos juninos. As reportagens da série são veiculadas nos programas Isso é Bahia (7h às 9h) e A TARDE FM (17h às 19h), além do site e Spotify da A TARDE FM. Ouça: