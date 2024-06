OUÇA: Del Feliz diz que amor a forró e carinho de fãs superam cansaço

Del Feliz nasceu na cidade baiana de Riachão do Jacuípe - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Na segunda reportagem da série 'De carona no São João', saiba mais sobre a rotina junina do cantor e compositor Del Feliz. Nascido na cidade baiana de Riachão do Jacuípe, o artista destaca a emoção de tocar para os conterrâneos, e diz que a resposta do público nos municípios por onde passa supera qualquer cansaço provocado pela agenda cheia no mês de junho.

Até 21 de junho, você pode conferir curiosidades e detalhes sobre a relação de artistas baianos e nordestinos com os festejos juninos. As reportagens da série são veiculadas nos programas Isso é Bahia (7h às 9h) e A TARDE FM (17h às 19h), além do site e Spotify da A TARDE FM.

Confira a matéria completa: