OUÇA: Forró do Tico mistura tradição e modernidade na música

Tico Cavalcanti comanda Forró do Tico - Foto: Divulgação

Comandada pelo cantor e sanfoneiro Tico Cavalcanti, a banda Forró do Tico mistura tradição e modernidade quando o assunto é música, e leva o trabalho feito na capital para o interior do estado. Com agenda cheia em junho e julho, o grupo acumula histórias positivas e inesperadas nestas andanças durante o período junino.



Na última matéria da série 'De carona no São João', saiba mais sobre a rotina do Forró no Tico. Todas as reportagens estão disponíveis no site e no Spotify da A TARDE FM. Ouça: