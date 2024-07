Petrobras vai patrocinar festas juninas em 35 municípios da Bahia

São João Amargosa 2023 - Foto: Manuela Cavadas | Dicom

A Petrobras retomou com força os investimentos em projetos voltados à responsabilidade social e cultura, e este ano a estatal vai patrocinar os festejos baianos de 35 municípios baianos.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) indicou que a volta de recursos em cultura por parte da Petrobras foi após seus reforços realizados pela categoria.

“Pressionamos a empresa para que voltasse a investir no cinema e na cultura de modo geral, desde o golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff. E essa nossa luta não foi em vão. A Petrobras voltou”, avalia o coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar.

O São João do Reencontro foi apresentado nesta quinta-feira, 20, durante evento realizado no Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, com a presença de representantes da Petrobras, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, além de representantes da FUP e de governos municipais. Com patrocínio da Petrobras, o São João do Reencontro será realizado de 16 de junho a 07 de julho em 35 municípios baianos.

A proposta é fortalecer os laços entre a cultura nordestina do São João com a população da capital baiana e cidades do interior. Apresentação de quadrilhas juninas, grupos folclóricos, coreografias, shows ao vivo, comidas e bebidas típicas são algumas das ações que serão realizadas nas cidades que receberão a estrutura para a realização dos eventos.



Apresentação do projeto São João do Reencontro realizada nesta quinta-feira, 20 | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Aiquara, Alagoinhas, Amargosa, Cachoeira, Camacan, Castro Alves, Catu, Cícero Dantas, Coaraci, Conceição do Almeida, Crisópolis, Cruz das Almas, Esplanada, Euclides da Cunha, Fátima, Governador Mangabeira, Heliópolis, Irajuba, Itapê, Itapicuru, Laje, Madre Deus, Medeiros Neto, Mulungu do Morro, Muritiba, Nova Soure, Novo Triunfo, Ribeira do Amparo, Salvador, Santo Antônio, São Desidério, São Felipe e Teofilândia são as cidades que vão receber as festividades.

“O São João do Reencontro é uma grande celebração de um dos períodos mais tradicionais do país. É um projeto com uma importância cultural muito grande. É um movimento de valorização das tradições nordestinas. Um momento para celebrar nossas tradições, criar novas memórias e mostrar para todo o Brasil que o São João se mantém com muita força e tradição em todo o Estado da Bahia”, afirma Filipe Ratz, Diretor Geral da Pira, agência correalizadora do projeto.

Grandes nomes da música brasileira vão se apresentar em alguns dos municípios do São João do Reencontro. A capital baiana vai receber artistas como Virgílio, Falamansa, Roberta Miranda, Geraldo Azevedo e Bailinho de Quinta. Já os cantores Thiaguinho e Zé Felipe e a banda Calcinha Preta se apresentam em Alagoinhas. Na cidade de Amargosa sobem ao palco Xand Avião, Matheus e Kauan, Marília Tavares e Henry Freitas. Em Cachoeira cantam Gustavo Mioto, Lucy Alves, Matheus e Kauan e Thiago Aquino.

Wesley Safadão, Mari Fernandez, João Gomes e Solange Almeida são os artistas que se apresentam na festa de Cruz das Almas. Em Euclides da Cunha, o São João fica por conta de Joelma, Maiara e Maraísa e Léo Santana. E a cidade de Santo Antônio de Jesus tem em sua programação shows de Wesley Safadão, Léo Santana, Maiara e Maraisa e Xand Avião.