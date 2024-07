Projeto fomenta e impulsiona festas juninas em 35 cidades da Bahia

- Foto: Matheus Calmon

Visando impulsionar as festas de São João pela Bahia, de olho na importância cultural e movimento na economia causado pelas celebrações, o projeto São João do Reencontro auxilia neste ano os festejos em 35 cidades de diversos tamanhos da Bahia.

A ação é realizado pelo Ministério da Cultura, correalizado pela Agência Pira e conta com patrocínio da Petrobras. Com esse patrocínio, as cidades conseguem levar às duas festas grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Ribeira Miranda e Zé Felipe, que de apresentam em Salvador, a banda Calcinha Preta e o cantor Zé Felipe, que se apresentam em Alagoinhas e Gustavo Mioto e Matheus e Kauan, que se apresentam em Cachoeira.

Além dessas, receberão as festividades também as cidades: Aiquara, Amargosa, Camacan, Castro Alves, Catu, Cícero Dantas, Conceição do Almeida, Crisópolis, Cruz das Almas, Esplanada, Euclides da Cunha, Fátima, Governador Mangabeira, Heliópolis, Irajuba, Itapê, Itapicuru, Laje, Madre de Deus, Medeiros Neto, Mulungu do Morro, Muritiba, Nova Soure, Novo Triunfo, Ribeira do Amparo, Santo Antônio, São Desidério, São Felipe e Teofilândia.

Com o projeto, a cidade de Coaraci, que tem 17 mil habitantes, conseguiu este ano levar Kevin Johnny, Silfarley e o ex-Calcinha Preta, Marlus Viana.

Secretário de Planejamento da cidade, Reginaldo Góes contou ao A TARDE que, por ser uma cidade pequena, nunca havia conseguido levar o que estão conseguindo atualmente graças ao projeto.

O festejo juninno na cidade acontece em 12 de junho e neste ano, 200 ambulantes estiveram trabalhando.

"Eu questionava ao prefeito: 'como é que vai caber tanta gente nessa praça vendendo coisa?' Ele falou: 'tem que arrumar espaço, a gente tem que colocar, todo mundo tem que trabalhar'. Então, todo mundo trabalhou, ganhou seu dinheiro e foi muito bom".

Diretor-geral da Pira, Filipe Ratz conta que o projeto foi idealizado com a intenção de promover e fomentar que as pessoas se reconectassem com as suas tradições.

Natual de Irará, no interior da Bahia, ele avalia que muitas festas são focadas em cidades grandes.

"Quando a gente desenvolve e pensa num projeto de descentralização do São João, a gente pensa justamente em como fazer para gerar protagonismo e audiência para essas cidades, fazendo com que as pessoas naturais dessas cidades queiram voltar a frequentar as suas festividades originais e tradicionais, fazendo com que a economia circule e que a cultura possa ser resgatada".

As 35 cidades foram escolhidas após ampla pesquisa que identificou municípios com representatividades e singularidades em todo o estado.

"Quando a gente escolhe esses municípios e os convida para construir junto com a gente, fazemos isso para fomentar que o São João cresça não só nos principais centros urbanos ou nas principais cidades, mas que o estado como um todo seja impactado e ganhe protagonismo".

Segundo ele, a parceria com a Petrobras casa com o intuito da empresa voltar a ser protagonista em movimentos culturais.

Walter Júnior, subsecretário de Cultura e Turismo de Salvador, conta que, além do interior, a capital também tem se reencontrado com o evento junino.

"Esse ano começamos desde a trezena do Santo Antônio com uma programação cultural forte no Santo Antônio Além do Carmo e isso tem movimentado a economia local, comidas típicas, bebidas. Isso favorece o desenvolvimento local, territorial, econômico, agrega também nesse suporte cultural e também do sentimento de pertencimento do São João, que é uma festa tão nossa".