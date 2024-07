São João em Salvador terá espaço com serviços para as mulheres

- Foto: Muzenza/SPM

O São João do Parque de Exposições de Salvador contará com um espaço com serviços voltados para as forrozeiras que irão curtir as inúmeras atrações e também para as trabalhadoras envolvidas na festa.



No “Arraiá Elas à Frente”, uma iniciativa da Secretaria das Mulheres do Estado (SPM), que funcionará das 17h às 22h, ficarão o Espaço da Mulher Empreendedora e o Espaço Cuidar de Quem Cuida. As atividades incluem, ainda, o programa “Oxe, me respeite!”, campanha de sensibilização e atendimento em casos de abuso e importunação sexual.

No “Espaço da Mulher Empreendedora”, mulheres monoparentais e chefas de família, que são atendidas por editais da SPM, irão prestar serviços como maquiagem e penteados com tranças, além de comercializar acessórios juninos. O objetivo é contribuir para a geração de renda das empreendedoras. Além de Salvador, as empreendedoras terão espaços montados em Senhor do Bonfim, durante o São João, e em Juazeiro, nas festas de São Pedro.

Espaço está sendo montado em frente à Praça de alimentação | Foto: Muzenza/SPM

Já o Espaço “Cuidar de Quem Cuida” foi pensado para que as mulheres que trabalham na festa, especialmente, as catadoras de material reciclável, possam ter um ambiente para serem cuidadas. Uma equipe multidisciplinar disponibilizará serviços, como acolhimento psicológico e práticas integrativas, a exemplo de massagem e reflexologia, para promover o bem-estar das trabalhadoras.



A secretária das Mulheres do Estado, Elisangela Araújo, destacou que além do Parque de Exposições, a SPM terá uma grande atuação no interior durante os festejos juninos.



“Nesse São João, a gente avançou bastante e, para se ter uma ideia, o “Oxe, me respeita!” vai chegar a cerca de 50 cidades, como Salvador, Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bomfim e tantas outras que têm seus festejos tradicionais. Também estamos fomentando a participação das mulheres empreendedoras, para que elas possam se beneficiar da cadeia produtiva do São João e desenvolvendo ações de cuidado com as trabalhadoras envolvidas”, destacou.



Os festejos juninos no Parque de Exposições começam na sexta-feira, 21, e seguem até segunda, 24. Durante os quatro dias, equipes da SPM estarão no Parque de Exposições e também no Pelourinho, distribuindo material educativo, como ventarolas, adesivos e tatuagens, explicando as formas de assédio e de importunação sexual, reforçando que “Não é não”. O material também viabiliza o Disque 180, para denúncias.